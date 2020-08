Brasil tem mais de 3,6 milhões de casos confirmados de Covid-19

O Brasil já ultrapassou a marca de 3,6 milhões casos confirmados de Covid-19 e 114.744 mortes pela doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Os números, no entanto, são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de registro dos dados pelas secretarias de saúde nos fins de semana. A tendência é que às terças-feiras os registros voltem a subir em função dos casos acumulados, que aguardam registro no sistema, pelas pastas municipais e estaduais.

São Paulo é o estado que ocupa a primeira posição no ranking de mortes, com mais de 28 mil óbitos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 15 mil vidas perdidas, Ceará, com cerca de 8 mil falecimentos, além de Pernambuco com 7 mil e Pará com 6 mil mortes.

Também é de São Paulo o maior número de casos confirmados, mais de 754 mil, seguido pela Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Pará.

Entre os com menor número de casos registrados temos Amapá, Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia, respectivamente.