Butantan quer R$1,9 bilhão para produção de vacina contra Covid-19

Iluminado de lilás, Cristo lembra vítimas da violência doméstica

De acordo com a diretora do Departamento, Sandra Ornellas, as estatísticas mostram que a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher. A delegada avalia que, durante o isolamento social causado pela Covid-19, elas podem estar ainda mais vulneráveis à violência, dividindo o mesmo teto com seus agressores, sem conseguir pedir ajuda.