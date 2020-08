Covid-19: Brasil não tem caso de reinfecção confirmado, diz diretor

Depois de três semanas em queda, o número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil voltou a subir. De acordo com o boletim epidemiológico semanal do Ministério da Saúde, do dia 16 ao dia 22 de agosto, 7.018 brasileiros morreram por causa da Covid-19.

Em relação à semana anterior, cresceu 4%, o que, de acordo com a metodologia do ministério, é considerado estável. Mesmo assim, o aumento levou o país de volta ao primeiro lugar em número de mortes semanais pela doença no mundo.

Já o número de novos casos na mesma semana ficou em 265.266, o que significa redução de 13% em relação à semana anterior.

Mas, a diretora substituta do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, Greice Madeleine do Carmo, avaliou que, com mais exames para detectar o vírus, os números devem aumentar nas próximas semanas.

Nessa quarta (26) fez seis meses desde que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado no país. Foi um idoso, que mora em São Paulo e voltava de uma viagem pela Itália.

O diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário, destacou o papel do Sistema Único de Saúde no combate ao coronavírus ao Brasil.

Eduardo Macário acrescentou que, até o momento, nenhum caso de reinfecção pelo coronavírus foi confirmado no Brasil.

De acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde, nessa quarta-feira o país teve 47.161 novos casos de Covid-19, num total de 3, 717 milhões infectados. Desses, 117.666 morreram, com 1.086 vítimas fatais da doença nessa quarta.