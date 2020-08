Governo do Acre diz que problema técnico suspendeu dados sobre Covid

A Secretaria de Saúde do Acre esclareceu nesta segunda feira (17) que a suspensão dos dados do total de infectados e mortos pela Covid-19 no final de semana ocorreu por causa de um problema técnico. A afirmação é da secretária-adjunta Paula Mariano. Ela garante que tudo voltará ao normal.

A falta de informação sobre os casos do coronavírus foi o assunto discutido entre o promotor de justiça titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, Glaucio Oshiro, e o secretário de Saúde do estado, nesta segunda-feira (17).

Nesse domingo (16), o governo do estado anunciou que não divulgaria os dados sobre as mortes causadas pelo coronavírus nos finais de semana.