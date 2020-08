Mais de 108 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil

Queimadas na região do Pantanal têm redução de 73%

Continuam as ações de combate aos incêndios no Pantanal. Uma operação do Ministério da Defesa está apoiando o Governo de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Na última semana, houve redução de 73% do número de focos de calor na região, de 1.370 para 368.