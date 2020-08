Total de casos de covid-19 no país chega a 3,3 milhões

Peças de religiões de matriz africana vão para o Museu da República

São mais de 200 peças, que estavam no prédio da Polícia Civil do Rio. A maioria das apreensões foi feita durante a Primeira República e a Era Vargas. Essa conquista era uma demanda do movimento Liberte Nosso Sagrado, que apresentou pedido de realocação dos objetos. Antes, o Código Penal definia como crime a “prática do espiritismo, da magia e seus sortilégios”.