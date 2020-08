A volta às aulas na cidade de São Paulo ainda não está confirmada. Os resultados de uma pesquisa feita entre estudantes da rede municipal de ensino deixam dúvidas sobre riscos de aumentar a infecção. O índice de infecção por coronavírus entre crianças e adolescentes de até 14 anos, na cidade de São Paulo, é de mais de 18%. Mais de uma vez e meia maior que a infecção entre adultos, que é de 11%.

Sete a cada 10 das crianças são assintomáticas. Ou seja, contraíram o vírus mas não desenvolveram qualquer sintoma. A taxa de assintomáticas entre adultos é de quatro a cada 10 pessoas. Mais de um quarto dessas crianças vivem em casas com pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, e portanto, mais vulneráveis à pandemia.

Os riscos de contrair o coronavírus dentro de casa são praticamente os mesmos de quem usa o transporte público. Esses são os principais resultados da segunda rodada do inquérito sorológico que está sendo feito pela prefeitura de São Paulo entre estudantes para decidir se as aulas presenciais vão ser retomadas no dia 7 de outubro, como previsto.

E segundo o prefeito Bruno Covas vai ser preciso esperar uma nova rodada da pesquisa para tomar essa decisão. A terceira fase está marcada para acontecer entre os dias 10 e 15 de setembro. Além da pesquisa feita entre crianças, a prefeitura também divulgou os resultados da 4ª fase do inquérito sorológico entre adultos.

E a conclusão é que ficou ainda mais gritante a diferença entre entre ricos e pobres.Pessoas das classes D e E tem quatro vezes mais testes positivos para o coronavírus que as pessoas das classes A e B. 18,4% entre os mais pobres, 4,4% entre os mais ricos.

O índice de infecção entre as pessoas que têm apenas o ensino fundamental foi quase três vezes maior que entre as pessoas com nível superior. E a prevalência entre pessoas pretas e pardas é o dobro que entre as pessoas brancas.

O inquérito sorológico está sendo feito a cada 15 dias na cidade. A pesquisa entre pessoas com mais de 18 anos foi dividida em oito fases. Os resultados divulgados nessa quinta-feira (27), pela prefeitura são de testes feitos até o dia 17 de agosto. A pesquisa visitou 5.760 domicílios e testou 2.449 pessoas.