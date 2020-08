Ação contra milícia no RJ cumpre mais de 100 mandados

Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre hoje(27) 32 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma milícia, que atua em Nova Iguaçu, na Baixada fluminense. Entre os alvos, estão dois PMs acusados de receber propina do grupo para não coibir suas ações criminosas, e um ex policial apontado como um dos líderes da organização. A operação, chamada de Consagrado, cumpre também 71 mandados de busca e apreensão e mobiliza cerca de 400 agentes.

Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso que atua no bairro de Austin possui dimensões consideráveis e pratica crimes como homicídios, roubos, extorsões e estelionatos.

As investigações começaram depois de um duplo homicídio, há um ano e apontaram que o grupo segue o mesmo modo de atuação de outras milícias: exige taxa de segurança aos moradores locais, monopoliza o fornecimento de água e cesta básica, além de oferecer serviços clandestinos de TV a cabo e internet. Mototaxistas também precisam pagar para circular livremente. Ainda de acordo com as denúncias, há indícios de uma aliança entre o bando e uma facção do tráfico de drogas, formando assim uma narcomilícia.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada de Crime Organizado e pela Auditoria Militar do Tribunal de Justiça.