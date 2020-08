Deputada federal Flordelis é denunciada pelo assassinato do marido

A deputada federal Flordelis (PSD -RJ) foi denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, crime ocorrido em junho de 2019. A parlamentar deverá responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada.

A conclusão do inquérito coincide com a operação realizada nesta segunda-feira pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro, para o cumprir nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, todos relativos ao caso. Apesar de apontada como mandante, Flordelis tem imunidade parlamentar e por isso não será presa neste momento.

De acordo com a polícia civil, uma cópia do inquérito será enviada à Câmara dos Deputados, e a medida poderá levar ao afastamento da parlamentar. No entanto, o Ministério Público sustenta que não foram observados elementos de causalidade entre o crime e o cargo ocupado por Flordelis, e por isso defende que neste caso o foro privilegiado não seja levado em conta.

Os mandados de prisão preventiva que estão sendo cumpridos nesta segunda-feira são contra nove dos 11 denunciados pela morte do pastor. Marzy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Adriano dos Santos Rodrigues e Flávio dos Santos Rodrigues, filhos do casal, e Rayane dos Santos Oliveira, neta de Flordelis e Anderson.

Também há mandados contra o ex policial Marcos Siqueira Costa e sua mulher, Andreia Santos. Flavio e Marcos já estavam presos desde a primeira fase das investigações. Um outro filho, Lucas Cesar dos Santos, também está detido e, segundo a polícia, foi o responsável pela compra da arma utilizada no crime. Contra ele, não houve um novo pedido de prisão.

Já os mandados de busca e a apreensão são em endereços ligados aos réus em Niterói, São Gonçalo, Rio e Brasília.

De acordo com a denúncia, Flordelis agiu em conluio com os outros dez denunciados e é a responsável por arquitetar e convencer o executor e demais acusados a participarem do crime, sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio.

Flávio dos Santos teria sido o autor dos disparos na casa da família, no bairro de Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O motivo do crime seria o fato de Anderson manter rigoroso controle das finanças e as disputas de poder na família. A investigação aponta também que houve tentativas de homicídio anteriores, sem sucesso, com a administração de veneno na comida e bebida do Pastor, ao menos seis vezes.

Anderson do Carmo foi assassinado no dia 16 de junho do ano passado. Na ocasião, Flordelis relatou que o pastor teria sido morto durante um assalto, após o casal ter sido seguido por elementos suspeitos em uma moto. Ele foi atingido com 30 tiros após voltar ao carro para buscar pertences.