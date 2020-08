Detentos em presídios federais poderão receber visitas virtuais.

Criada comissão que vai fazer o plano integrado da Base de Alcântara

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que cria a Comissão de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O documento está publicado na edição da última quinta-feira (13) do Diário Oficial da União. O grupo será responsável por elaborar e monitorar a implementação do programa de Desenvolvimento Integrado do local e vai desenvolver a infraestrutura da região além de criar os modelos de negócios que incentivem as atividades espaciais. Uma das metas é expandir o setor espacial no Brasil e abrir caminho para o país no mercado internacional. De acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, esse projeto é importante para a soberania do Brasil e para o desenvolvimento econômico e social.