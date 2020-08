Aumenta em mais de 300% casos de estelionato virtual no DF

A dentista Camila Rico, de Brasília, passou por um susto este mês: teve o número do Whatsapp clonado. Fingindo que era ela, o golpista enviou mensagens aos contatos dizendo que precisava fazer uma transferência, mas estava com problemas no aplicativo do banco. Uma amiga desconfiou da história e avisou a irmã dela por telefone. Depois de saber do golpe, Camila alertou os amigos pelas redes sociais e procurou a polícia.

Dados da Polícia Civil do Distrito Federal mostram que o número de ocorrências de estelionato virtual aumentou 347%, no primeiro semestre deste ano; em comparação ao mesmo período de 2019.

Este aumento se deve ao maior tempo de utilização da internet e ao aumento no número de transações de comércio on-line.

Ainda de acordo com a Polícia, as vítimas não possuem um perfil específico. Pode acontecer com pessoas de diversas idades e classes, ou localidade.

O delegado Giancarlos Zuliani, da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Brasília, faz um alerta sobre alguns cuidados para não cair em golpes pela internet.

Essas e outras orientações estão nas cartilhas lançadas pela Polícia Civil do Distrito Federal e podem ser acessadas no site da Agência Brasília.

Caso a pessoa caia em um desses golpes virtuais, deve entrar em contato com a Polícia no número 197 ou procurar a delegacia mais próxima.