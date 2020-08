Estação Radar em Corumbá vai reforçar a vigilância nas fronteiras

A agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira(18), é no estado do Mato Grosso do Sul. No início da manhã, ele desembarcou em Corumbá para a inauguração da Estação Radar, da Força Aérea Brasileira.

O equipamento é destinado ao monitoramento e controle do tráfego aéreo, identificando o local e a altura das aeronaves. A estação é mais um reforço na vigilância das fronteiras do Brasil. O radar foi ativado pelo presidente.

Bolsonaro aproveitou a cerimônia para elogiar a atuação da Ministra do Ministério da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina. Durante pronunciamento, Bolsonaro destacou a expansão do agronegócio brasileiro para o exterior. Ele também comentou sobre a pandemia e voltou a criticar algumas medidas sanitárias adotadas para o controle do novo coronavírus:

Os compromissos do presidente em Mato Grosso Sul se estenderam durante todo o dia, com uma visita ao n grupo de Artilharia de Campanha- Grupo Major Cantuária, em Nioaque. O retorno do presidente para Brasília está programado ainda para esta terça-feira. A previsão é de que ele desembarque na Base Aérea de Brasília por volta das oito da noite, horário local.