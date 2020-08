Operação da PF mira família do chefe do tráfico de drogas em MS

A Polícia Federal deflagrou a Operação Pavo Real contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 67 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal

O nome da operação é uma referência ao traficante de drogas Jarvis Pavão, um dos maiores fornecedores de cocaína do país, segundo a Polícia Federal. Ele foi preso no Paraguai, em 2008, extraditado para o Brasil, em 2017, ficando preso no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pavão está atualmente no presídio federal de Brasília, onde se encontra desde agosto do ano passado.

De acordo com os investigadores, parentes de Jarvis, incluindo a esposa, mãe, padrasto, filhos, genros, irmãos e sobrinhos eram os responsáveis por ocultar o dinheiro do tráfico de drogas. Todos eles tiveram as prisões decretadas.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de R$ 302 milhões, das contas de 96 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, e a suspensão da atividade comercial de 22 empresas utilizadas, pela organização criminosa. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de 17 veículos de luxo que somariam o valor aproximado de R$ 2,3 milhões e de 50 imóveis que juntos ultrapassam os R$ 50 milhões.