Bondinho Pão de Açúcar suspende atividades por 15 dias

O Bondinho Pão de Açúcar comunicou hoje (16) que a partir de amanhã (17) suspenderá suas atividades pelo período de 15 dias, atendendo às orientações dos governos federal e do estado do Rio de Janeiro, de modo a garantir a segurança e preservação da saúde dos visitantes em relação à transmissão do coronavírus (Covid-19). De acordo com nota divulgada pelos administradores do bondinho, o prazo inicial de 15 dias poderá ser “reavaliado a qualquer momento”.

De acordo com a nota, os visitantes que tiverem adquirido seus ingressos para este período do ano poderão solicitar ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) o reagendamento para até 180 dias após a data do bilhete, contados a partir da reabertura do parque. Não haverá custos adicionais para os consumidores.

As atualizações sobre o assunto são feitas no site e nas redes sociais oficiais do bondinho. Para dirimir dúvidas e obter mais informações sobre a venda de ingressos, as pessoas devem entrar em contato pelo e-mail sac@bondinho.com.br.

Corcovado

Considerando os decretos federal, estadual e municipal referentes às medidas preventivas públicas contra a pandemia do novo coronavírus e o grave perigo de contaminação da doença Covid-19 em aglomerações de pessoas, decreto assinado hoje (16) pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, dispensa os fiéis de participarem de missas dominicais e nos demais dias da semana. Aqueles que optarem por ir às missas nas igrejas deverão manter uma distância prudente das outras pessoas para evitar o contágio.

Em relação às missas realizadas no Santuário Cristo Redentor, a assessoria de imprensa aguarda decreto do governador Wilson Witzel para informar se serão também suspensas também e se a visitação ao monumento deverá ser cancelada temporariamente.