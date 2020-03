Capital paulista adota medidas para reduzir contágio em sepultamentos

A Prefeitura de São Paulo adotou novas medidas para reduzir risco de contágio em velórios e enterros na capital. Depois de limitar tempo e pessoas nos velórios, o município autorizou contratação de mão-de-obra temporária de novos sepultadores, locação de veículos, equipamentos de proteção e ampliou frota para atender somente casos suspeitos e confirmados

“Embora o Serviço Funerário Municipal tenha 257 sepultadores em seus quadros, cerca de 60% foi afastado por pertencer ao grupo de risco – 60 anos ou mais. Para garantir a prestação dos serviços, a prefeitura contratou uma empresa privada para fornecer 220 profissionais temporários, que começaram a trabalhar nesta segunda-feira”, disse a prefeitura em nota. A empresa contratada é a Carrara Serviços Limitada e o valor do contrato é de R$ 8.960.903,40 pelo período de seis meses.

A partir de hoje também, as vítimas de covid-19 ou suspeitas serão envolvidas em um saco plástico impermeável que será colocado ainda no hospital, com objetivo de dar maior segurança para sepultadores, motoristas e demais servidores que possam ter acesso aos corpos. A prefeitura adquiriu cinco mil unidades do produto.

O Serviço Funerário Municipal realiza, em média, 250 sepultamentos diariamente. No inverno, o número sobe para cerca de 340 ao dia devido ao crescimento nos casos de doenças e complicações respiratórias.

Frota

A frota de veículos para traslado de corpos também teve aumento. Na última sexta-feira (27), a prefeitura incorporou mais 20 carros para atender o serviço funerário, passando de 36 para 56 automóveis, dos quais 10 estão reservados para o translado de corpos de vítimas ou suspeitas da covid-19. Segundo a prefeitura, a higienização dos carros é feita com água, detergente, água sanitária e cloro, ao final de cada serviço.

“Todos os sepultadores e coveiros estão aptos a fazer os sepultamentos nos casos suspeitos ou confirmados de coronavírus e utilizam equipamentos de proteção individual como máscara, luvas e uma roupa apropriada para manejo dos corpos”, informou a município. O serviço funerário disponibiliza álcool em gel para desinfecção dos funcionários.

Mil novas gavetas serão instaladas nos cemitérios, conforme previsto em projeto de ampliação de vagas que já estava em andamento, levando em consideração exigências ambientais para evitar a contaminação do solo. As gavetas devem ser instaladas nos cemitérios da Vila Mariana e Vila Alpina, mas ainda sem data definida. Os dados da prefeitura apontam que atualmente há mil vagas de sepultura nos 22 cemitérios na cidade.

Tempo de velório

O serviço funerário já tem adotado medidas restritivas como acesso às salas de velório limitado ao número máximo de 10 pessoas e duração de uma hora, com objetivo de evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus. As cerimônias noturnas foram canceladas. “Os funerais em casos suspeitos de coronavírus não são recomendados, mas, se for o desejo da família, o caixão deverá permanecer fechado durante toda a cerimônia. O limite de tempo e pessoas no velório vale para todas as causas mortis”, segundo a prefeitura.