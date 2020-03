Coronavírus: baixa demanda leva Latam a reduzir voos internacionais

A baixa demanda e as restrições impostas pelos governos de vários países devido ao avanço do coronavírus, declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde, levaram a Latam Airlines e suas filiais a anunciarem uma redução de aproximadamente 30% de seus voos internacionais.

Segunda a companhia, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (12), “por enquanto, esta medida será aplicada principalmente para voos da América do Sul à Europa e aos Estados Unidos, entre 1º de abril e 30 de maio”.

"Diante de um cenário complexo e extraordinariamente dinâmico, o Grupo Latam está tomando medidas imediatas e responsáveis para resguardar a sustentabilidade do grupo a longo prazo, protegendo os planos de viagem dos passageiros e buscando cuidar do emprego dos seus 43 mil funcionários”, afirmou Roberto Alvo, atual vice-presidente comercial do Grupo Latam Airlines.

A Latam informou ainda que seguirá mantendo seus rígidos protocolos de segurança e higiene para proteger o bem-estar dos seus passageiros, tripulação e equipes de solo. Ao mesmo tempo, implementou procedimentos especiais de limpeza para suas aeronaves, que possuem um sistema de recirculação que renova o ar nos aviões a cada 3 minutos, com sistemas de filtro de última geração.

Voos domésticos

Até o momento, o grupo não viu impactada a demanda em seus mercados domésticos e, por isso, definiu não implementar alterações em seus itinerários de voos domésticos por enquanto.

"Continuaremos monitorando o avanço do Coronavírus, mantendo as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades e oferecendo aos passageiros flexibilidade e as melhores condições de conectividade para que cheguem aos seus destinos", disse Roberto Alvo.