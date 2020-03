Coronavírus: USP e Unesp suspendem aulas presenciais

A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciaram hoje (13) que vão suspender as atividades acadêmicas presenciais a partir da próxima terça-feira (17) em razão da pandemia de Coronavírus. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) já está com as atividades presenciais paralisadas.

De acordo com o governo do estado, no entanto, não serão todos os cursos que terão as atividades suspensas: aqueles ligados a área de biológicas, como medicina e enfermagem, não serão suspensos, já que parte dos alunos poderá ser utilizada nas ações de combate à disseminação do coronavírus.