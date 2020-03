Covid-19: Distrito Federal tem três mortes por novo coronavírus

O Distrito Federal chegou a três mortes em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Até ontem (30) eram dois óbitos.

De acordo com a nova atualização do governo do Distrito Federal, divulgada hoje (31), há 317 casos confirmados, mais seis em relação ao último balanço, de ontem (30).

Desse total, 217 são infecções leves, 26 apresentam quadro grave e 12 estão em condições críticas. Outros 60 ainda estão em investigação e 146 são classificados como “recuperados”.

A maioria das pessoas infectadas, 100, tem entre 31 e 40 anos de idade, outras 76 entre 41 e 50 anos, 47 entre 51 e 60 anos e 42 com mais de 60 anos de idade.

Seguindo o parâmetro nacional no recorte por gênero, no Distrito Federal 56,8% dos infectados são homens e 43,2% são mulheres.

A capital do país é a terceira em número de casos, perdendo apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo.