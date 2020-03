Governo do DF decreta três dias de ponto facultativo

O governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo para os servidores da administração pública direta e indireta nos dias 18, 19 e 20 de março. O decreto foi publicado na noite de ontem (17) em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal.



De acordo com o governo, a medida é aplicada para prevenir a disseminação do novo coronavírus na capital. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Distrito Federal (DF) tem 22 casos confirmados da doença e 253 em investigação.

Conforme o texto, a pausa nas atividades não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e órgãos de fiscalização do consumidor. Mais cedo, o governo do DF já havia determinado teletrabalho para os servidores que fazem parte do grupo de risco de contágio, como idosos e gestantes.

Entre as medidas do governador Ibaneis Rocha para conter a disseminação do vírus estão a suspensão das aulas nas redes pública e privada e a interrupção do funcionamento de cinemas, teatros, academias e centros esportivos.

O Corpo de Bombeiros também faz a triagem das pessoas que chegam em ônibus interestaduais e nos voos nacionais e internacionais e a Secretaria de Saúde prepara 90 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar dos casos graves de Covid-19.