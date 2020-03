Minas Gerais decreta situação de emergência para conter coronavírus

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais decretou hoje (13) situação de emergência no estado em função da epidemia do novo coronavírus (Covid-19). A medida vai possibilitar a compra mais rápida de medicamentos e materiais hospitalares, além da contratação de profissionais da área por meio da dispensa de licitação.

Pelo decreto de emergência, pacientes que apresentem sintomas do coronavírus podem ser obrigados a realizar exames de laboratório e tratamento médico. Para dar assistência aos pacientes que possam estar infectados foi criado um centro de operações de emergência para monitoramento dos casos suspeitos.

No balanço disponibilizado hoje pelo Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus chegou a 98. Foram 21 pessoas infectadas a mais do que o último dado, anunciado ontem (12). Os casos suspeitos aumentaram para 1.485. Os descartados ficaram em 1.344.

Mais cedo, o Ministério da Saúde apresentou um conjunto de medidas de combate ao novo coronavírus a gestores estaduais e municipais de saúde durante reunião virtual. Entre as recomendações está o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas.

