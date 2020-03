Número de casos do Covid-19 no Rio de Janeiro sobe para 109

Da Agência Brasil, Rio

O número de casos do Covid-19 no Rio de Janeiro subiu quase 60% em 24 horas. (20), o estado tem 109 casos confirmados do coronavírus, 1701 suspeitos e duas mortes. Os números são da secretaria estadual de Saúde. O número anterior era de 66 casos confirmados.

Dos casos confirmados, 89 são na capital e 10 em Niterói. Petrópolis tem dois casos. Os casos são restantes são nos municípios de Petrópolis, Barra Mansa, Guapimirim e Miguel Pereira.

As duas mortes foram registradas em Miguel Pereira e em Niterói.