Rio abre inscrições para voluntários da saúde auxiliarem em pandemia

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro abriu vagas para profissionais de saúde atuarem como voluntários no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os interessados devem preencher os dados no site.

Podem se candidatar médicos, profissionais e estudantes da área da saúde. Os voluntários reforçarão as equipes das unidades de atendimento em todo o estado. A SES ressalta que, na hora da inscrição, é importante o cadastro correto do telefone e e-mail, pois serão os canais pelos quais o órgão entrará em contato com os candidatos.

Em nota, o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, disse que o apoio dos voluntários será fundamental no momento delicado que a saúde pública do Rio de Janeiro enfrenta.

“Estamos passando por um momento de exceção. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para o aumento expressivo da demanda por atendimento de emergência como estamos vendo. Por isso, estamos convidando os profissionais de saúde que não integram nosso quadro de funcionários para que possam se juntar a nós para combatermos a nova doença. A solidariedade fará a diferença para salvarmos vidas”.

Covid-19

De acordo com o último boletim de monitoramento, divulgado hoje (18) pelo governo do estado, o Rio de Janeiro tem 49 casos confirmados, sendo 42 no Rio de Janeiro, seis em Niterói e um em Barra Mansa. Um dos pacientes está internado em estado gravíssimo e os demais estão em isolamento domiciliar, apresentando estado de saúde estável.

A Secretaria de Estado de Saúde esclarece ainda que registrou os primeiros casos de transmissão comunitária na capital fluminense. Isso ocorre quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais.

Em todo o Brasil, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, de ontem, são 291 casos confirmados de infecção.

