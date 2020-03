São Paulo registra 40 mortes causadas pela covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou hoje (24) que 40 pessoas morreram por complicações relacionadas ao coronavírus. Todos os casos foram registrados na Grande São Paulo.

Desde o balanço divulgado no final da tarde de ontem (23), dez pessoas morreram, sendo seis delas homens, todos idosos - 71, 75, 79, 80, 89 e 93 anos de idade - e quatro mulheres - 48, 65, 84 e 85 anos de idade.

Segundo a secretaria, a mulher de 48 anos era de Vargem Grande Paulista e tinha comorbidade (ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente e ao mesmo tempo).

Do total de óbitos registrados no estado, 37 ocorreram em hospitais privados. São Paulo é o estado com o maior número de casos do país, somando 810 confirmações para coronavírus.