TRE do Rio suspende atendimento presencial até sexta-feira

Com a pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) suspendeu temporariamente o atendimento presencial a eleitores, advogados e representantes de partidos políticos nas zonas eleitorais, nas centrais de atendimento do estado e na sede do tribunal. A suspensão vale a partir de hoje (16) e seguirá até sexta-feira (20).

De acordo com o órgão, somente casos comprovadamente urgentes serão atendidos. Para conseguir isso, o interessado deve entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3436.9000 ou nos telefones das zonas eleitorais. Os números estão disponíveis no site oficial do TRE-RJ.

O atendimento presencial ao eleitor pode ocorrer em caráter excepcional, em situações de urgência, como o caso do eleitor que necessita regularizar sua situação para evitar a perda de direitos diante de outros órgãos e de repartições públicas e privadas.

O TRE-RJ suspendeu ainda, pelo mesmo período, o agendamento das operações de cadastro eleitoral, como alistamento, transferência, segunda via e revisão. Cursos, reuniões e eventos presenciais, no âmbito da Justiça Eleitoral fluminense, também ficam suspensos durante todo o mês de março de 2020.

Segundo o TRE-RJ as medidas foram tomadas diante da necessidade do rápido enfrentamento ao contágio pelo coronavírus.