Volta Redonda terá 180 leitos para pacientes com coronavírus

O governo do estado do Rio de Janeiro vai abrir, amanhã (24), 180 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, na região do Médio-Paraíba. Somados aos 44 leitos já reservados no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, na capital, o estado vai passar de 200 leitos para pacientes graves.

As informações foram adiantadas pelo secretário estadual de saúde, Edmar Santos, em entrevista à TV Globo na manhã de hoje (23) e confirmadas pela Assessoria de Imprensa da secretaria.

O Médio-Paraíba é a região onde foi registrado o primeiro caso confirmado de coronavírus no estado, em Barra Mansa. A região também é próxima de Miguel Pereira, onde ocorreu a primeira morte no estado, na semana passada.

Até a semana que vem, o estado do Rio de Janeiro deve inaugurar também 75 leitos no Hospital Estadual Anchieta, no Caju, zona portuária da capital.