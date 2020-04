Capes abre inscrição para projetos de combate a epidemias

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriu hoje (6) as inscrições de projetos no edital do Programa de Combate às Epidemias. As inscrições são direcionadas aos alunos de Programas de Pós-Graduação (PPGs) que estudam epidemiologia, infectologia, microbiologia, imunologia, bioengenharia e bioinformática.

O prazo de inscrição é dia 30 de abril. Serão financiadas até 30 iniciativas. Serão até 18 bolsas para pós-doutorado e 12 para doutorado. Serão disponibilizados R$ 345 mil em custeio de verba de capital.

O objetivo do programa é incentivar o desenvolvimento de estudos inovadores de prevenção, diagnóstico e estratégias terapêuticas para doenças infecciosas, seus agentes e vetores, além de contribuir para o desenvolvimento de equipamentos de Proteção Individual (EPI) para profissionais de saúde e de tecnologias e mecanismos para monitoramento, mapeamento e controle de surtos, endemias, epidemias e pandemias.

Segundo o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, a iniciativa da Capes não é para o combate ao novo coronavírus, e sim para a prevenção de epidemias futuras. “Não sabemos quando teremos outra pandemia de gripe, mas ela virá. Investindo agora em projetos para estudar inquérito epidemiológico, desenvolvimento de diagnósticos e formas de tratamentos, entre outros temas, nossa academia estará muito mais forte para dar respostas a futuras pandemias”.