Casos de coronavírus no Rio chegam quase a mil infectados

O estado do Rio de Janeiro registrou 992 casos confirmados do novo coronavírus e 41 mortes. Foi o maior salto da doença até agora, com mais 160 casos e 13 mortes desde o último levantamento. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (2).

Os últimos casos fatais foram registrados na cidade do Rio, com 11 mortes, Volta Redonda, 1 morte, e Belford Roxo, 1 morte. A vítima mais nova foi um homem, de 50 anos, no Rio, e o mais velho também um homem, de 95 anos, também no Rio. A média de idade dos 13 mortos foi de 75 anos.

Os casos de covid-19 confirmados estão distribuídos em 30 municípios. A maior parte está concentrada na capital, com 798 casos, seguida por Niterói, 63, Volta Redonda, 43, Petrópolis, 13, São Gonçalo, 10, Duque de Caxias, 9, Nova Iguaçu, 8, Itaboraí, 6, Belford Roxo, 3, Magé, 3, Maricá, 3, Rio das Ostras, 3, São João de Meriti, 3, Barra Mansa, 2, Resende, 2, e Rio Bonito, 2.

Os municípios de Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Itaguaí, Macaé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Queimados, São Pedro da Aldeia, Seropédica, Teresópolis e Valença, registraram 1 caso cada. Mais 7 casos estão sendo investigados sobre a procedência.

Para mais informações, é possível ligar gratuitamente para o número 160 ou acessar www.coronavirus.rj.gov.br.