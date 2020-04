Conselho interamericano analisará cuidados alimentares das Américas

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) anunciou (2) em São José, Costa Rica, a criação de um Conselho Consultivo de Segurança Alimentar das Américas, integrado por pessoas de oito países que tenham contribuído para o setor agroalimentar nos âmbitos acadêmico e político.

A ideia é que o conselho passe a analisar o impacto do novo coronavírus na segurança alimentar da região, passando recomendações possam ser úteis para a tomada de decisões das várias nações que compõem o IICA.

Em entrevista dada (2) à Agência Brasil, o representante brasileiro no conselho, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, disse que o grande tema é a sanidade. “Essa pandemia deu uma dimensão muito mais realista da fragilidade dos países no mundo inteiro quanto à questão sanitária de alimentos, de animais, de vegetais, como são expostos a problemas muito amplos por causa da questão sanitária”, disse o engenheiro agrônomo e .

Outro ponto que o conselho promete verificar é o da rastreabilidade, certificação de alimentos e países que consomem carnes de animais exóticos, “Como os alimentos são produzidos, em que circunstâncias, com que insumos, com que processos, com que mão de obra, para o consumidor mais segurança do que está comprando”. Por isso, a questão sanitária é a principal demanda no conselho do IICA, disse Rodrigues.

O conselho se reunirá de forma virtual. Além de Roberto Rodrigues, do Brasil, integram o conselho Gloria Abraham (Costa Rica), Chelston Brathwaite (Barbados), Carlos Gustavo Cano (Colômbia), Cassio Luiselli (México), Elsa Murano (Estados Unidos), Martín Piñeiro (Argentina), Álvaro Ramos (Uruguai) e Eduardo Trigo (Argentina).