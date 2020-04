Coronavírus: estado do Rio tem mais 16 mortes e 278 novos casos

Mais 16 mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas hoje (9) no estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Com os novos registros, chega a 122 o número de mortos no estado, sendo 82 deles na capital.

Os dados divulgados nesta quinta-feira elevam o número de casos no estado para 2.216, com 278 novos diagnósticos confirmados de covid-19.

O balanço de hoje traz nove mortes na cidade do Rio de Janeiro, três em Niterói, duas em Volta Redonda; uma em São João de Meriti, e uma em Macaé.

Entre as 16 novas vítimas, apenas duas foram de pessoas com menos de 60 anos: sendo uma mulher de 39 anos em Niterói e um homem de 56 anos no Rio de Janeiro. Quatro mortos tinham entre 60 e 70 anos, cinco tinham entre 71 e 80 anos, e mais cinco tinham de 80 a 89 anos.

A região metropolitana do Rio de Janeiro concentra a maior parte das mortes no estado. Além das 82 na capital, morreram de coronavírus oito pessoas em Duque de Caxias, cinco em Niterói, três em Belford Roxo, três em São Gonçalo, duas em São João de Meriti, duas em Itaboraí, duas em Nova Iguaçu, uma em Maricá e uma em Mesquita.

No interior, Volta Redonda é a cidade com mais óbitos, com quatro casos confirmados. Também há mortes em Iguaba Grande (2), Rio Bonito (2), Arraial do Cabo (1), Macaé (1), Miguel Pereira (1), Petrólis (1) e Rio das Ostras (1).

Com as confirmações de hoje, o número de municípios com casos confirmados de coronavírus no estado do Rio subiu de 49 para 53.

Além do Rio de Janeiro, que tem 1633 casos, os municípios com mais registros da doença são Niterói (117), Volta Redonda (63), Nova Iguaçu (57), Duque de Caxias (48), São Gonçalo (31), Belford Roxo (28), São João de Meriti (23), Petrópolis (22) e Itaboraí (20).