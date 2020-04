Covid-19: força-tarefa em SP avança em testes de óbitos suspeitos

Com o início do trabalho de uma força-tarefa, a Secretaria de Saúde conseguiu analisar 93 das 201 amostras de pessoas que morreram no estado com suspeita de coronavírus e cujo exame não tinha resultado. Com isso, foi possível identificar que, das 93 amostras analisadas, 20 tiveram diagnóstico positivo para coronavírus.

A intenção dessa força-tarefa é zerar as amostras de pessoas que morreram e que estavam no banco do Instituto Adolfo Lutz aguardando conclusão dos exames. As demais amostras que estavam paradas no instituto devem ser concluídas até amanhã.

Com esses óbitos das amostras que estavam paradas e mais as 24 mortes ocorridas hoje (2), São Paulo soma agora 208 óbitos por coronavírus, sendo 117 deles homens e 91 mulheres. O estado tem ainda 3.506 casos confirmados de coronavírus.