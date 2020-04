Crivella: Rio recebe vacina contra a gripe a partir de terça-feira

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou hoje (3) a chegada de 265 mil doses de vacina contra a gripe a partir da próxima terça-feira, (7). Como 70% das pessoas acima de 60 anos foram imunizadas, o prefeito disse que o público-alvo agora passa a ser também o dos mais jovens que convivem com idosos. Desde ontem (2) o município do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, na região metropolitana, ficaram sem estoque de vacina contra a gripe e tiveram de suspender a imunização.

“Precisamos guardar nossos idosos, sobretudo os que têm comorbidades. Se você tem idoso na sua casa, nós vamos dar preferência para você. Nós vamos convidar pessoas que convivem com avô e avó nas comunidades para se vacinarem logo”, disse Crivella.

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação, no dia 23 de março, 807 mil pessoas foram imunizadas na cidade do Rio de Janeiro. As vacinas são aplicadas em postos drive thru e nas 233 unidades de saúde da rede. Além disso, 35 mil idosos acima de 80 anos cadastrados nas clínicas da família foram vacinados em casa.