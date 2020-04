Estado do Rio tem 530 mortes e mais de 6,1 mil casos de covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje (23) que há 6.172 casos confirmados e 530 mortes por causa do novo coronavírus (covid-19) no estado. Segundo a secretaria, foram 40 mortes a mais nas últimas 24 horas. Há ainda 206 óbitos em investigação.

A capital fluminense registra 322 mortes. Os municípios da região metropolitana também concentram os maiores números de mortos pela doença. Duque de Caxias contabiliza 40 óbitos, Nova Iguaçu, 19, Niterói, 16, São Gonçalo, 14 e Mesquita, 9.

A cidade do Rio soma 4.027 casos confirmados de covid-19. Outros sete municípios registram mais de 100 casos: Nova Iguaçu (264), Duque de Caxias (243), Niterói (239), Volta Redonda (181), São Gonçalo (144), São João de Meriti (116) e Belford Roxo (104).