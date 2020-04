Governo detalha ações de combate à covid-19 e atualiza dados

O governo brasileiro realizou, nesta segunda-feira (13), mais uma coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto, para atualizar os dados de casos e mortes por covid-19 e para detalhar as ações de combate à pandemia no país.

Participaram a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Os ministros destacaram medidas para controle da pandemia entre a população indígena e entre pessoas privadas de liberdade.

Acompanhe a íntegra da apresentação e da entrevista à imprensa:

O Ministério da Saúde informou na tarde de hoje que o número de mortes decorrentes do novo coronavírus (covid-19) no Brasil subiu para 1.328, um acréscimo de 105 óbitos nas últimas 24 horas. Já o número de casos no país somou 23.430. O balanço anterior contabilizava 22.169 casos. A taxa de letalidade ficou em 5,7%.

Matéria atualizada às 18h56