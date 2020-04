Instituto EDP financia projetos para enfrentamento da covid-19

Até sexta-feira (10), estão abertas as inscrições para obter financiamento do Instituto EDP, durante seis meses, para iniciativas de enfrentamento da pandemia de covid-19, provocada pelo novo coronavírus em expansão no Brasil e em outros países. Interessados deverão se inscrever pelo site do instituto .

A área de responsabilidade social da EDP dispõe de R$ 1 milhão para financiar projetos em comunidades vulneráveis na luta contra a doença e buscas de soluções para minimizar os impactos da pandemia. O edital na internet indica em sete estados quais são as cidades prioritárias para receber os recursos.

O edital tem como as áreas de interesse assistência social, ciência e tecnologia, comunicação, desenvolvimento comunitário, educação, empreendedorismo, geração de emprego e renda, meio ambiente e saúde.

A EDP, sigla para o antigo nome Eletricidade de Portugal, é uma companhia do setor de geração e distribuição de energia, com predomínio de capital chinês e com ações em circulação em bolsas de valores em diferentes países, inclusive a B3 (antiga Bovespa).

No Brasil desde a década de 1990, a empresa controla 15 unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, que fornecem energia a cerca de 3,3 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo.

Conforme anúncio da empresa, “a EDP já destinou mais de R$ 8,3 milhões a ações de suporte ao poder público e entidades no combate à pandemia”. Hoje (8) foram doados R$ 1 milhão à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (ES) para a compra de equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde e medicamentos para o atendimento a pacientes da covid-19.