Novo coronavírus avança no Rio de Janeiro, com 5 mortes em 24 horas

O número de mortes e de novos infectados pelo novo coronavírus deu um salto expressivo nesta quarta-feira (1º) no estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Foram mais cinco óbitos e 124 casos, comparado ao dia anterior.

No total, em todo o estado, 832 pessoas tiveram exame positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e 28 morreram em decorrência do vírus.

As vítimas mais recentes são três mulheres de São Gonçalo, Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, e dois homens, de Rio das Ostras e Rio de Janeiro. A secretaria ainda investiga outros 49 óbitos que podem ter sido causados pelo novo coronavírus.

Do total de óbitos, 20 foram na capital. Os outros oito foram registrados em Miguel Pereira, Niterói, Petrópolis, Rio Bonito, Volta Redonda, Rio das Ostras, Arraial do Cabo e São Gonçalo, com uma morte em cada.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira, com o Rio de Janeiro registrando 697 casos, seguido por Niterói, 62; Volta Redonda, 12; São Gonçalo, 11; Nova Iguaçu, 7; Duque de Caxias, 6; Petrópolis, 5, Itaboraí, 4; Belford Roxo, 3; Rio das Ostras, 3; Barra Mansa, 2; Maricá, 2; Resende, 2; Rio Bonito, 2, e São João de Meriti, 2.

Os municípios de Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Macaé, Mangaratiba, Miguel Pereira, Queimados, São Pedro da Aldeia, Seropédica, Teresópolis e Valença registraram um caso cada.

Além de acessar na internet gráficos com a situação da pandemia no estado, a população também pode tirar dúvidas sobre covid-19 pela central telefônica 160, que funciona gratuitamente 24h por dia, além do site.

No país, o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus subiu para 6.836 nesta quarta-feira, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. O número de mortes por covid-19 chegou a 241. em todo o Brasil.