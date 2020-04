Número de mortos por coronavírus no estado do Rio chega a 155

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (11) a 155 mortes confirmados da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais oito mortes pela enfermidade, e o número de óbitos em investigação subiu para 107.

O balanço de hoje adiciona 143 casos confirmados às estatísticas do estado, o menor aumento de casos em 24 horas desde segunda-feira (6 de abril). O total de casos chegou a 2.607 hoje, sendo 1.905 na capital, 120 em Niterói e 73 em Nova Iguaçu.

Mortes

Entre os oito óbitos confirmados no estado neste sábado estão seis vítimas da capital, uma mulher de 52 anos de Niterói e um homem de 77 de Duque de Caxias. Os mortos na cidade do Rio de Janeiro tinham entre 32 e 88 anos, sendo três deles homens entre 50 e 60 anos de idade.

Com os número de hoje, a cidade do Rio de Janeiro chegou a 98 mortos pela doença, que também já causou mortes confirmadas em outros 20 municípios. Fora a capital, as cidades com mais vítimas são Duque de Caxias (16), Niterói (6), Volta Redonda (6), São Gonçalo (4), Belford Roxo (3) e Nova Iguaçu (3).

Há duas mortes confirmadas nas cidades de São João de Meriti, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá e Rio Bonito. As outras nove cidades com óbitos tiveram uma vítima cada: Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Macaé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis, Rio das Ostras e Tanguá.



Já há casos confirmados de covid-19 em 58 dos 92 municípios fluminenses, sendo a incidência da doença maior na região metropolitana e nas cidades de Volta Redonda, com 71 casos, e Petrópolis, com 27. Fora essas duas cidades, os dez municípios com mais casos estão no Grande Rio.