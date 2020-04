Rio atinge 2.464 casos e 147 mortes por coronavírus

O estado do Rio de Janeiro atingiu 2.464 casos confirmados de covid-19 e 147 mortes. Foram 248 novos casos e 25 óbitos desde a última atualização. Os dados fazem parte da estatística diária divulgada pela Secretaria estadual de Saúde nesta sexta-feira (10).Os novos óbitos estão concentrados na capital, com dez casos, seguida por Duque de Caxias (7), Volta Redonda (2), Tanguá (1), Mangaratiba (1), Bom Jesus de Itabapoana (1), São Gonçalo (1), Maricá (1) e Nova Iguaçu (1). A vítima mais nova é um homem de 30 anos, do Rio de Janeiro, e a mais velha, uma mulher, de 93 anos, também do Rio de Janeiro. Ainda há 101 óbitos em investigação.

Dos novos casos da doença, a capital segue liderando com o maior número, 1.808, ou 73% do total. Em seguida, entre os municípios com mais casos estão Niterói (117), Volta Redonda (71), Nova Iguaçu (68), Duque de Caxias (62), São Gonçalo (35), Belford Roxo (28), Petrópolis (26), Mesquita (23), Itaboraí (20), Maricá (15), Nova Friburgo (13), Nilópolis (13), Magé (11), Barra Mansa (11), Queimados (8), Teresópolis (8), Macaé (6), Resende (6) e Rio das Ostras (5).

Os demais municípios têm menos de cinco casos cada - Angra dos Reis (4), Cabo Frio (4), Campos dos Goytacazes (4), Itaguaí (4), Rio Bonito (4), São Pedro da Aldeia (4), Seropédica (4), Araruama (3), Barra do Piraí (3), Bom Jesus de Itabapoana (3), Casimiro de Abreu (3), Guapimirim (3), Iguaba Grande (3), Japeri (3), Mangaratiba (3), Paraíba do Sul (3), Bom Jardim (2), Itaperuna (2), Miguel Pereira (2), Paty do Alferes (2), Porto Real (2), Quatis (2), Tanguá (2) e Valença (2).

Os municípios de Arraial do Cabo, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Itatiaia, Paracambi, Paraty, Porciúncula, Rio das Flores, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Sapucaia, Sumidouro e Três Rios têm um caso cada. Ainda há um município em investigação.

Para mais informações sobre a doença, é possível ligar gratuitamente para o número 160 ou acessar www.coronavirus.rj.gov.br.