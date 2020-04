Rio chega a 6.282 casos de covid-19, com 570 mortes

O número de casos confirmados de covid-19 no estado do Rio de Janeiro chegou a 6.282, com 570 mortes. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (24) e representam mais 110 pessoas doentes e 40 óbitos nas últimas 24 horas, desde a divulgação do último boletim. Ainda há 237 mortes em investigação.

A capital concentra a maior parte dos óbitos, com 347 casos, ou 60% do total. Em seguida, aparecem os municípios de Duque de Caxias, com 44 casos; Nova Iguaçu, com 21; Niterói, com 17; São Gonçalo, com 17; São João de Meriti, com 10; Mesquita e Petrópolis, com 9 cada; Belford Roxo e Macaé, com 8, cada; Itaboraí e Maricá, com 7, cada; Rio das Ostras, Tanguá e Volta Redonda, com 6 casos cada um.

Entre os casos confirmados, a capital também lidera, com 4.091 doentes, ou 65% do total. Depois aparecem Nova Iguaçu (266); Niterói (249); Duque de Caxias (244); Volta Redonda (181); São Gonçalo (146); São João de Meriti (121); Belford Roxo (106); Mesquita (90); Petrópolis (77); Itaboraí (59); Magé (52); Nilópolis (42); Maricá (41); Macaé (40); Queimados (36); Nova Friburgo (35); Teresópolis (32); Rio das Ostras (26) e Cabo Frio (23), entre os municípios com maior número de casos.