Rio de Janeiro confirma 833 casos de coronavírus em 24 horas

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje (27) que o número de casos confirmados de coronavírus chegou a 7.944 em todo o estado, com 833 novos diagnósticos acrescentados no balanço desta segunda-feira.

O número de casos confirmados em 24 horas foi o segundo maior desde 5 de março, quando o estado confirmou seu primeiro caso. Em 23 de abril, 866 casos foram confirmados no Rio de Janeiro.

O número de mortes por covid-19 no estado subiu para 677, com a confirmação de 32 casos nas últimas 24 horas. Outros 276 óbitos são investigados por suspeita da doença.

A cidade do Rio de Janeiro concentra quase 70% dos casos, com 5.261 infectados. Também na capital está o maior número de mortes: 405.

Outras cidades da região metropolitana se destacam em números de casos e mortes no estado. Duque de Caxias tem 319 infectados e 67 óbitos. Nova Iguaçu é a terceira cidade com mais diagnósticos, com 312 doentes e 67 vítimas fatais.

A covid-19 já chegou a 78 dos 92 municípios do estado, e em 14 deles já há mais de 50 casos confirmados.