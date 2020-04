Rio de Janeiro registra 42 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas

O Rio de Janeiro registrou hoje (14) o maior número de mortos pelo novo coronavírus (covid-19) no estado no período de 24 horas. Ao todo, foram 42 mortes. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), o estado tem, até esta terça-feira (14), 3.410 casos confirmados da doença e 224 óbitos pela covid-19. Há ainda 121 óbitos em investigação.

Dos 92 municípios fluminenses, 62 já registram casos do novo coronavírus. O maior número de infectados está na capital fluminense, com 2.393 casos e 140 mortos. Em seguida, vem Niterói, na região metropolitana, com 148 casos e 10 mortos. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a quinta cidade, com maior número de infectados, registra 94 casos e 20 mortes, a segunda em número de óbitos. A prefeitura de Caxias foi uma das últimas do estado a fazer o isolamento social. O comércio permaneceu aberto por muito mais tempo, com muita gente aglomerada nas ruas. O próprio prefeito Washington Reis contraiu a doença e está internado desde sábado passado (11) no Hospital Pró-Cardíaco, na zona sul do Rio.

Dos 42 óbitos registrados nas últimas horas, 28 são moradores da capital fluminense. Os demais são: 4 de Duque de Caxias, 2 de Niterói, 2 de Nova Iguaçu, além de Barra Mansa, Itaboraí, Queimados, Resende, São Gonçalo e São João de Meriti, com uma vítima cada.

Total de mortos pela covid-19

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os 224 óbitos no Estado do Rio foram registrados nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro – 140; Duque de Caxias – 20; Niterói –10; Nova Iguaçu – 8; Volta Redonda – 6; São Gonçalo – 5; Itaboraí – 4, Belford Roxo, Maricá e São João de Meriti registraram 3 óbitos cada. Já as cidades de Iguaba Grande, Itaguaí, Mangaratiba, Rio Bonito e Rio das Ostras registraram duas mortes cada. Em Arraial do Cabo, Barra Mansa, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis, Queimados, Resende e Tanguá tem um óbito registrado.

Recuperados

Dos 2.393 casos confirmados na cidade do Rio de Janeiro, 396 foram recuperados, segundo o painel Rio Covid-19, da prefeitura carioca. Na capital, a maior incidência da doença está na Barra da Tijuca, com 178 casos, seguida de Copacabana, com 147 casos. A Rocinha é a comunidade com maior número de pessoas infectadas: 35.