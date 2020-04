Rio de janeiro tem 301 mortes por covid-19, 36 nas últimas 24 horas

No estado do Rio de Janeiro, 36 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido a complicações da infecção pelo novo coronavírus. Dados do boletim divulgado nesta quinta-feira (16) pela Secretaria de Estado de Saúde mostram que foram 301 óbitos pela doença no estado, com um total de 3.944 casos confirmados. Há ainda 130 mortes em investigação.

A capital fluminense tem o maior número de mortes, 195. Em seguida, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 21 vítimas. O município de Nova Iguaçu , também na Baixada, tem 12; Niterói –11; Volta Redonda, seis; São Gonçalo e São João de Meriti têm cinco mortos cada; em Itaboraí e Maricá são quatro vítimas; Belford Roxo, Magé e Rio das Ostras contam três mortos; Barra do Piraí, Bom Jesus de Itabapoana, Iguaba Grande, Itaguaí, Macaé, Mangaratiba, Rio Bonito e Tanguá têm duas vítimas cada. Araruama, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Cachoeira de Macacu, Japeri, Mesquita, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Petrópolis, Queimados, Resende, São Pedro da Aldeia e Sapucaia tem uma vítima cada.

Dos casos confirmados da doença no Estado, a capital lidera o número de casos, com 2.659 infectados pela covid-19. Em seguida vem Niterói com 167, Nova Iguaçu com 150, duque de Caxias, com 125, Volta Redonda com 121, São Gonçalo com 95 pacientes, São João de Meriti com 68, Petrópolis tem 66 pessoas infectadas, Belford Roxo, 54 e Mesquita 51 doentes. Os outros municípios contam com menos de 40 infectados.

Dos 92 municípios do Estado do Rio, 67 já apresentam casos do novo coronavírus (covid-19) e 66 declararam calamidade pública.

Dúvidas

Para mais informações, ligue gratuitamente para o número 160 ou acesse www.saude.rj.gov.br e www.coronavirus.rj.gov.br.