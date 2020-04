Rio registra mais 46 mortes pelo novo coronavirus

O estado do Rio de Janeiro registrou mais 46 mortes em decorrência do novo coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) informou que, até hoje (18), são 387 óbitos por covid-19 e 4.543 casos confirmados. O número de mortes em investigação também subiu, passando para 179.

No boletim diário divulgado ontem, havia 4.349 casos confirmados e 341 mortes por coronavírus no estado, com 150 óbitos em investigação. O primeiro caso da doença no estado foi no dia 5 de março.

O município do Rio é o que registra o maior número de casos confirmados. Na capital são 3.059. Em seguida vem Niterói com 199 e Duque de Caxias com 170. Ainda na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu tem 160 casos. Os quatro municípios também são os que tiveram os maiores números de mortes. No Rio de Janeiro foram 237, em Duque de Caxias houve 34 óbitos, 14 em Niterói e 13 em Nova Iguaçu.

Dos 92 municípios do estado, 38 tiveram mortes causadas por covid-19 e 68 com casos confirmados da doença.

Alta

Também neste sábado, o paciente Édison Regio de Moraes Souza, de 65 anos, recebeu alta do Hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, após ser curado do novo coronavírus. Ele foi o primeiro caso grave registrado no Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, Édison deu entrada na unidade no dia 13 de março. O paciente apresentava graves disfunções respiratória e renal.

Édison permaneceu mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob suporte ventilatório e hemodiálise. “Aos poucos foi registrando discretas melhoras, o que permitiu, em um primeiro momento, a redução da sedação e, depois, a transição para respiração espontânea”, informou a nota do Quinta D'Or.

Agora no retorno para a casa, ele será acompanhado pelo seu médico assistente. Para o diretor médico do hospital, Odilon de Carvalho, a alta do paciente foi uma felicidade para toda a equipe.

“Do mesmo jeito que ele está feliz por, finalmente, ter superado essa doença, toda a nossa equipe está pela sensação de ter ajudado um paciente que chegou em um estado bem grave. No meio dessa pandemia, boas notícias como essa nos motivam ainda mais a continuar o nosso trabalho”, disse.