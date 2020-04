Rio se aproxima dos 5 mil casos de coronavírus, com 422 mortes

O estado do Rio registrou 4.899 casos confirmados de coronavírus, com 422 mortes. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e representam um acréscimo de 224 doentes e 20 óbitos, em relação ao último boletim. Os municípios com maior número de óbitos são a capital, Rio de Janeiro (257), Duque de Caxias (35), Niterói (16) e Nova Iguaçu (15).

A capital tem também o maior número de casos confirmados, com 3.243 pessoas contaminadas, o que representa 66% do total do estado. A proporção tem baixado nas últimas semanas, refletindo um aumento de casos nos demais municípios, principalmente na região metropolitana, que engloba a Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo.

Em segundo lugar, na quantidade de casos confirmados, vem Niterói (214), seguida por Duque de Caxias (199), Nova Iguaçu (190), Volta Redonda (146), São Gonçalo (110), São João de Meriti (89), Belford Roxo (75), Petrópolis (71), Mesquita (62), Itaboraí (47), Maricá (39), Magé (35), Nova Friburgo (32), Nilópolis (30), Teresópolis (21), Araruama (19), Macaé (19), Queimados (17), Rio das Ostras (16), Barra Mansa (14), Casimiro de Abreu (13), Resende (13), Cabo Frio (12), São Pedro da Aldeia (12) e Japeri (11).

Entre os municípios com até 10 casos confirmados, estão Barra do Piraí (10), Angra dos Reis (8), Itaguaí (8), Paracambi (8), Campos dos Goytacazes (7), Iguaba Grande (6), Rio Bonito (6), Tanguá (6), Bom Jesus de Itabapoana (5), Cachoeiras de Macacu (5), Mangaratiba (5), Miguel Pereira (5), Três Rios (5), Armação de Búzios (4), Bom Jardim (4), Paraty (4), Saquarema (4), Seropédica (4), Arraial do Cabo (3), Guapimirim (3), Itaperuna (3), Paraíba do Sul (3), Piraí (3), Porto Real (3), Quissamã (3), São Fidélis (3), Sapucaia (3), Paty do Alferes (2), Quatis (2), São Francisco de Itabapoana (2) e Valença (2).

Os municípios de Areal, Cantagalo, Carapebus, Itatiaia, Mendes, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua, São João da Barra e Sumidouro têm um caso cada.

Para mais informações sobre a doença, é possível ligar gratuitamente para o número 160 ou acessar www.coronavirus.rj.gov.br.