São Paulo registra 198 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou 198 mortes por coronavírus, somando agora 2.247 mortes desde o início da pandemia no estado. O total de casos confirmados, por sua vez, chegou a 26.158 pessoas, sendo 9.520 delas residentes fora da capital.

O coronavírus tem se espalhado pelo interior, litoral e Grande São Paulo. Do total de mortes, 808 ocorreram fora da capital paulista, em 144 municípios do estado. Entre os óbitos, 1.309 são homens e 938 mulheres. As mortes continuam concentradas em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,9% das mortes. Em 81,7% dos óbitos ocorridos no estado, os pacientes tinham alguma comorbidade.

De ontem para hoje (29) ocorreram 600 novas internações. Com isso, 8,6 mil pessoas estão internadas no estado, sendo 3.445 delas em unidades de terapia intensiva (UTIs). A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado também cresceu, chegando a 68,71%. Na Grande São Paulo, a situação é crítica: 85,1% dos leitos de UTI estão ocupados.