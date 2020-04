São Paulo registra 87 mortes por covid-19 em menos de 24 horas

O estado de São Paulo contabilizou, das 17h30 de ontem (13) até as 16h de hoje (14), 87 óbitos decorrentes de covid-19. O número é o maior já registrado para o período de aproximadamente um dia. No total, o estado soma 695 óbitos causados pela infecção do novo coronavírus.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o estado também registrou hoje o pico de internações de pessoas com covid-19: 1.111 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 1.042 em enfermarias, totalizando 2.153 internações.

A secretaria alertou que alguns hospitais da capital paulista já estão funcionando com a capacidade de atendimento, em leitos de UTI, próxima do limite. Apenas para atendimento de pacientes infectados com o coronavírus, o Hospital Sancta Maggiore Higienópolis está utilizando 83% de suas UTIs; o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 77%; o Hospital Municipal do Tatuapé (77%), o Conjunto Hospitalar do Mandaqui (76%) e a Santa Casa de São Paulo (71%).

“Os números são absolutamente explicativos. Esses números são reais, de hoje, e nós não chegamos no pico da epidemia, estamos na fase de ascensão. O sistema [de saúde] está estressado. Não há dúvida disso”, disse o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do estado, o médico David Uip. “Os números são absolutamente indiscutíveis, mostrando que nós caminhamos para um momento muito complicado”, ressaltou Uip.

De acordo com o coordenador, a única solução para que o sistema de saúde do estado não chegue ao limite, é o isolamento social: “É absolutamente fundamental que se entenda a importância do distanciamento social. É a única forma que nós temos hoje de alargar esta curva e não colocar o sistema mais à prova do que está. É fundamental que as pessoas fiquem em casa”.

Segundo a secretaria, o sistema de saúde público do estado está funcionando com uma ocupação média dos leitos de UTI na faixa de 50%. O número, no entanto, varia de acordo com cada região do estado, ficando mais próximo do limite nas regiões metropolitanas, como a de São Paulo.

No total, o estado contabiliza 9.371 casos confirmados do novo coronavírus, 476 registrados desde ontem. São 183 cidades com, pelo menos, um caso confirmado e 73 municípios com, no mínimo, um óbito. As vítimas são 409 homens e 286 mulheres. De acordo com a secretaria, os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais (80,7%).