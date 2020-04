Teste da secretária de Educação do Rio é positivo para covid-19

A secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Talma Romero Suane, recebeu, na noite de (2), a confirmação de que está infectada com o novo coronavírus (covid-19). Ela é a segunda integrante do primeiro escalão da prefeitura a confirmar a infecção pelo vírus.

No início da semana, a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, foi internada com sintomas de coronavírus e também teve resultado positivo do teste para a infecção por coronavírus.

Diferentemente de Beatriz Busch, que está internada, a secretária de Educação, Talma Suane, foi medicada no hospital e liberada. Ela está em casa, trabalhando e passa bem, de acordo com a assessoria de imprensa da secretaria.

O prefeito do Rio , Marcelo Crivella, também foi submetido a um teste de covid-19 e aguarda os resultados.