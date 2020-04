Mais 40 pessoas morrem por coronavírus no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro confirmou hoje (17) mais 40 mortes por covid-19, segundo o balanço diário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. O total de óbitos no estado chegou a 341 nesta quinta-feira a 341, e a maior parte deles está na cidade do Rio de Janeiro, onde 219 pessoas já morreram pela infecção causada pelo novo coronavírus.

Mais 150 mortes estão em investigação por uma possível relação com a doença, que teve seu primeiro caso confirmado no estado em 5 de março.

A secretaria estadual informou que o número total de casos confirmados subiu para 4.349, com o teste positivo de mais 405 casos no estado. A capital concentra mais da metade das ocorrências, com 2.946 casos, seguida de Niterói, que tem 185, e Nova Iguaçu, que tem 159.

Já há casos confirmados de coronavírus em 67 dos 92 municípios do Rio de Janeiro, incluindo Volta Redonda (147), Duque de Caxias (141) e São Gonçalo (100).

A doença já fez vítimas em 35 cidades fluminenses. O maior número de mortos se concentra na região metropolitana. Além dos óbitos da capital, 23 morreram com a doença em Duque de Caxias, 14 em Niterói e 12 em Nova Iguaçu, cidades que concentram mais vítimas no Grande Rio.