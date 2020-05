Isolamento social tem adesão de 46% no estado de São Paulo

O isolamento no estado de São Paulo teve 46% de adesão durante a última sexta-feira (8), segundo o monitoramento feito pelo governo estadual. O sistema usa os dados de localização dos telefones celulares disponibilizados pelas operadoras.

O índice foi o mesmo na capital paulista. Na última quinta-feira (7), o prefeito Bruno Covas anunciou a retomada e ampliação do rodízio de veículos na cidade como forma de tentar aumentar o isolamento como medida de contenção à disseminação do novo coronavírus (covid-19). Agora, os carros de placas com final par só poderão circular nos dias do mês pares e as com final ímpar, nos dias ímpares.

O governador João Doria prorrogou ontem (8) a quarentena em todo o estado até o dia 31 de maio. É a terceira vez que o governador estende a quarentena, que teve início no dia 24 de março e estava prevista para ser encerrada no domingo (10). Durante a quarentena, somente serviços considerados essenciais como logística, segurança, abastecimento e saúde podem funcionar.

Segundo o último balanço divulgado pelo governo estadual, 3.416 pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus em São Paulo, 61,8% na capital paulista.