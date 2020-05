Mais de 2,5 milhões já foram vacinados contra a gripe em São Paulo

Mais de 2,5 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a gripe na capital paulista desde o dia 23 de março, quando a campanha começou a vacinar idosos e profissionais de saúde. Até o dia 6 de maio, foram aplicadas 2.567.906 doses da vacina, de acordo com Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A vacinação permanece nas 468 unidades básicas de Saúde da capital. Nesta segunda fase, estão sendo imunizados os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e povos indígenas.

Já a terceira fase da campanha, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, ocorre em duas etapas: a partir de hoje (11) serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias, e pessoas com deficiência; a partir do dia 18 de maio, serão vacinados os professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos. A campanha está prevista para ser encerrada no dia 5 de junho.

A capital paulista conta com unidades de vacinação que funcionam aos sábados e feriados. A lista dos locais pode ser acessada pela internet.