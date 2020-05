Ministério da Saúde atualiza informações da covid-19 no Brasil

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, participaram de entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre covid-19 no Brasil nesta terça-feira (12).

No Dia Internacional da Enfermagem, comemorado hoje, o Ministério da Saúde divulgou informações sobre a saúde mental e o contágio de covid-19 dos profissionais de saúde.

De acordo com secretário substituto de Vigilância em Saúde, houve a notificação de 884 profissionais da saúde contaminados pelo novo coronavírus. Deste total, 57% são enfermeiros, técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem. O levantamento também mostrou que 6% dos profissionais de saúde apresentaram sintomas de ansiedade ou depressão por causa da pandemia.

Veja na íntegra



Até ontem (11), Brasil registrava 168.331 casos confirmados e a 11.519 mortes pela covid-19. O balanço diário do Ministério da Saúde mostrava que 69.232 pacientes estão recuperados. A taxa de letalidade foi em 6,8%. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (3.743). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (1.770), Ceará (1.189), Pernambuco (1.087) e Amazonas (1.035).

Uma parcela de 54,5% da população adulta brasileira, ou cerca de 86 milhões de pessoas, apresenta ao menos um fator de risco para manifestações graves da covid-19, de acordo com estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Entre os adultos que concluíram somente a primeira etapa do ensino fundamental, que representam na pesquisa a parcela da população com menor nível socioeconômico, esse índice chega a 80,2%.

Foram considerados fatores risco ter mais de 65 anos, doenças crônicas - cardiovasculares, diabetes, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica -, cânceres diagnosticados há menos de cinco anos, realização de diálise ou outro tratamento para doença renal crônica, obesidade, asma moderada ou grave e tabagismo.

Em alguns municípios paulistas, a pandemia do novo coronavírus atinge instituições de longa permanência de idosos. Até o momento, a cidade de Piracicaba registra 15 mortes por covid-19, sendo que a última delas, ocorrida na segunda-feira(11), é de uma residente do asilo Bem Viver. Ela tinha 86 anos de idade.

O Ministério Público de São Paulo vem acompanhando os casos da doença nesses locais. Por meio do Centro de Apoio Operacional Cível, o órgão mantém um levantamento que, até a tarde de ontem, indicava 15 mortes por covid-19 confirmadas e oito óbitos cuja relação com a doença ainda não foi esclarecida. O balanço também contabiliza 75 casos de infecção confirmados e 29 suspeitos.

No último dia 3, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu nota alertando para o avanço do novo coronavírus no interior do país.